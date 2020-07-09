26 متعافيا من كورونا تلقوا العلاج بمستشفى الدعاة

أعلنت وزارة الأوقاف بلوغ عدد المتعافين من كورونا بمستشفى الدعاة التابعة لوزارة الأوقاف المصرية بمصر الجديدة 26 متعافيا ومتعافية من بين المعالجين بالمستشفى من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

من جانبهم، أشاد المتعافون من فيروس كورونا من المعالَجين بمستشفى الدعاة إشادة بالغة بمستوى الرعاية والعناية والتجهيزات والخدمة المقدمة لجميع المتعاملين مع المستشفى.

وقدم المستشفى التهنئة لهم بتمام الشفاء والعافية، وتتمنى الشفاء لجميع المرضى، سائلين الله (عز وجل) أن يعجل برفع البلاء عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.