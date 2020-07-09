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26 متعافيا من كورونا تلقوا العلاج بمستشفى الدعاة

كتب:

سعيد حجازي
08:30 م | الخميس 09 يوليو 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الأوقاف بلوغ عدد المتعافين من كورونا بمستشفى الدعاة التابعة لوزارة الأوقاف المصرية بمصر الجديدة 26 متعافيا ومتعافية من بين المعالجين بالمستشفى من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

من جانبهم، أشاد المتعافون من فيروس كورونا من المعالَجين بمستشفى الدعاة إشادة بالغة بمستوى الرعاية والعناية والتجهيزات والخدمة المقدمة لجميع المتعاملين مع المستشفى.

وقدم المستشفى التهنئة لهم بتمام الشفاء والعافية، وتتمنى الشفاء لجميع المرضى، سائلين الله (عز وجل) أن يعجل برفع البلاء عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.

 