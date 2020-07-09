رئيس قسم صدر قصر العيني: مصر تخطت ذروة فيروس كورونا

قال الدكتور أيمن السيد سالم، رئيس قسم الصدر بكلية طب قصر العيني، إن هناك انخفاضا مستمرا منذ أسبوع تقريبًا في عدد إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في مصر، ما يؤكد أن مصر تخطت ذروة الفيروس، قائلا "لو أجرينا مقارنة بين أرقام الإصابات حاليا وبين الأرقام السابقة سنجد أنها أقل بكثير، لأننا حاليا في حدود الألف إصابة يوميًا وهذا شيء مطمئن".

وأضاف "سالم"، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "mbc مصر"، أن الأرقام في العالم أجمع تسير بنفس الطريقة، فأرقام الإصابات التراكمية تزيد ولكن على المستوى اليومي الأرقام تقل، "المعدل في مصر حاليا في عدد الإصابات ثابت وأقرب للنقصان"، موضحًا أن إجراءات الفتح والتعايش لم ولن يؤثر كثيرًا على عدد الإصابات اليومية.

وتابع: "كنا نتوقع حدوث زيادة طفيفة في أرقام الإصابات بسبب الفتح، ولكن هذا لم يحدث، لأننا فاتحين بقالنا كتير، ولو كانت هناك زيادة لظهرت بعد الفتح بـ 5 أيام، وبعدين إحنا مكنش عندنا غلق كامل عشان نلاقي فرق كبير أوي في الإصابات".