هاني رمزي وإيهاب توفيق والبحيري ينعون الجداوي: تركت بصمة كبيرة

نعت الفنانة إلهام شاهين، الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، التي وافتها المنية في الساعات الأولى من صباح أمس الأحد، قائلةً: "أعزي كل جمهور ومحبي الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، لم تكن شخصية عادية في حياتنا حيث أثرت في كل الأجيال وكانت صديقة ومجاملة وأم وأخت للجميع".

وأضافت شاهين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، عبر شاشة "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة": "رجاء كانت من أنشط الفنانات إنسانيًا واجتماعيًا ووقفت مع الجميع في كل المناسبات، وكانت بتيجي على نفسها كتير، وكانت راقية في التعامل وأخلاقها رائعة، وأعطت حنانا كبيرًا للجميع".

وتابعت: "هي مثل وقدوة للمرأة المصرية والعربية بشكل عام، كزوجة وأم وإنسانة وملتزمة وراقية ومحترمة وكانت فيها كل الصفات الحلوة".

من جهته، أعرب الفنان هاني رمزي عن حزنه، قائلًا: "البقاء لله وعزائي لكل بيت مصري وعربي وكل الفنانين كانت أمنا كلنا، صحيت الصبح على خبر وفاتها، كان عندي أمل كبير إن ربنا ينجدها، وإن رجاء قوية، وتغلبت على آلام كثيرة وخرجت منها، لكن هذه المرة أمر الله نفذ، رحمها الله وغفر لها".

وقال الفنان إيهاب توفيق: "رجاء الجداوي كانت جميلة وعظيمة وتركت بصمة كبيرة في حياتنا، فنيًا وأخلاقيًا، ونستطيع أن نقول الكثير من الأشياء الرائعة في حياتها وتاريخها كان مشرفًا، وكان عندنا أمل كبير أن يتمم الله شفاءها على خير، ولا نعترض على قضاء الله".

وأشار مصمم الأزياء هاني البحيري، إلى أن العالم العربي كله كان يحب الراحلة القديرة رجاء الجداوي، كانت إنسانة جميلة ومحترمة: " وكانت بتسأل عليّ من غير شغل،وفي آخر رمضان، كلمتني الفجر وقالتلي أنا رايحة التصوير وكان يوم 20 رمضان".

وتابع: "سابت حزن في كل مكان، في أسبانيا، علمتني وفهمتني ازاي أطلع القطعة بالشكل اللائق وإن المرأة تضيف للفستان مش العكس، وقمت النهاردة على أوحش خبر في حياتي وحزين عليها من كل قلبي، قالتلي عاوزاك تخلي الست ست بكل حالاتها".

وأتم: "كنا لسه عاملين مع بعض بروتكول مع وزارة الصناعة، وكان هيبقى لها جزء كبير تعلم البنات الجمال من جوه قبل بره والشياكة، وحضرت معايا مؤتمر صحفي، وقالت إنها عاوزة تعلم البنات إنها تبقى جميلة من جوه، مش هتتكرر تاني".