"قس" يتبرع بصك أضحية لصالح مديرية أوقاف المنيا

تبرع قس في مركز العدوة بأقصي شمال غربي محافظة المنيا بصك أضحية لصالح إدارة أوقاف الشيخ مسعود، التابعة لمديرية أوقاف المنيا.

وقال الشيخ سعيد جمعه عزام مدير إدارة أوقاف الشيخ مسعود بمركز العدوة، إن القس عبد القدوس يعقوب راعي كنيسة مارجرجس بقرية الشيخ مسعود، تواصل معه وطلب المشاركة في مشروع صك الأضحية، مؤكدًا أن هذه رسالة قوية للعالم أجمع بأن المصريين علي قلب رجل واحد، وفي نفس الوقت ضربة موجعه ومؤلمة في مقتل لكل دعاة التطرف والتشدد.

وأوضح "عزام" أن صكوك الأضاحي مشروع قومي انطلق عام 2015، ويخدم نحو 2 مليون أسرة مصرية تصل إليهم اللحوم عقب عيد الأضحى المبارك، ويستهدف الأشد فقرًا والأكثر احتياجًا.