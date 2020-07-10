"فؤاد بدراوي": لم يٌعرف بعد عدد الأحزاب التي ستشارك في تحالف انتخابي

قال النائب فؤاد بدراوى، السكرتير العام لحزب الوفد، إن المستشار بهاء أبوشقة، رئيس الحزب، هو من يمثل الحزب في اجتماعات الأحزاب لتنسيق التحالف الانتخابي، فيما يحضر هو عدد قليل منها، لافتاً إلى أن أبوشقة شارك فى الاجتماعات التى أُجريت مع حزب مستقبل وطن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس الحزب، خلال اليومين الماضيين، وستسفر فى النهاية عن المشاركة فى تحالف انتخابى يضم مجموعة من الأحزاب.

وأضاف بدراوي، لـ"الوطن"، أن الأحزاب المشاركة فى الاجتماعات حتى الآن هى الشعب الجمهورى، والحركة الوطنية المصرية، والغد، إلا أنه من غير المعروف عدد الأحزاب التى ستكون ضمن هذا التحالف الانتخابى، وربما تصل إلى 4 أحزاب أو أكثر، وسيتوقف ذلك على شكل التفاهمات والتنسيق بينها.