رئيس "الشعب الجمهوري": مشاورات بشأن التحالفات الانتخابية مع عدد من الأحزاب

قال المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، إن الحزب يجري حاليا محادثات ومشاورات بشأن التحالفات الانتخابية مع عدد من الأحزاب السياسية، مؤكدا أنه ليس من اللائق الإعلان عن أسماء مرشحين قبل الانتهاء من المفاوضات الجارية مع شركاء التحالف الانتخابي المحتمل.

وأشار عمر، لـ"الوطن"، إلى أن الحزب يعكف حاليا علي دراسة السيرة الذاتية لراغبي الترشح، وشكل لجنة مختصة لديها المعايير الثابتة التي تتطابق مع أهداف الحزب وتوجهاته وأيديولوچيته السياسية وبرامجه، وسيعلن الحزب عن أسماء مرشحيه في مرحلة لاحقة فور الانتهاء من محادثات التحالف.