"شهر المؤبد".. يوليو لا يحمل الخير للإرهابي محمد بديع

جاء اسم الإرهابي محمد بديع، مرشد عام جماعة الإخوان الإرهابية، متهما في عشرات قضايا العنف والتحريض على القتل والتخريب، في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك بعد عزل محمد مرسي ومحاكمته هو أيضا في قضايا عنف وتخابر لصالح دول ومنظمات أجنبية.

المرشد بديع كان حاضرا في أكثر من 10 قضايا، بخلاف مرسي الذي توفي مدانا في قضايا تجسس وتخابر وتحريض على قتل بإجمالي 5 قضايا، وبالعودة لـ"بديع" فإن شهر يوليو على مدار السنوات الماضية لم يحمل له خيرا، فذاق مرارة ما قدمت يداه.

وتستعرض "الوطن" في هذا التقرير أحكاما صدرت بحق مرشد الجماعة الارهابية في شهر يوليو عامي 2014 و2020.

ففي عام 2014 أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة العليا برئاسة المستشار حسن محمود فريد، حكما بمعاقبة محمد بديع بالسجن المؤبد، لإدانته بالتحريض على قطع الطريق الزراعي بمدينة قليوب، التي وقعت في يوليو 2013، وكذا التحريض على القتل والعمد والشروع فيه، وقتل عناصر الإخوان شخصين وأصابوا 30 آخرين من بينهم أفراد من الشرطة، وكان هذا هو الحكم الأول الذي يصدر بحق المرشد، بالسجن المؤبد، وأيضا الحكم الأول في مسيرة محاكمته أمام القضاء، وفي أكتوبر 2016، أيدت محكمة النقض هذا الحكم، ليصبح باتا واجب النفاذ غير قابل للطعن مجددا.

وجاء يوليو 2020 ليضيف حكما نهائيا جديدا في جعبة هذا الإرهابي، حيث أيدت محكمة النقض معاقبته بالسجن المؤبد في قضية أحداث مكتب الإرشاد بالمقطم، التي وقعت يوم 30 يونيو 2013، وقتل فيها عدد من المواطنين وأصيب آخرون.. وأدانت المحكمة "بديع" بارتكاب جرائم التحريض على ضرب المواطنين أمام مكتب الإرشاد، حتى الموت، وحيازة الأسلحة النارية.

وفي القضية الأخيرة، أيدت محكمة النقض معاقبة الإرهابي خيرت الشاطر نائب مرشد الجماعة، بالسجن المؤبد عما نسب اليه من اتهامات واجهها بديع أيضا.

وألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على بديع، في مدينة نصر، يوم 20 اغسطس 2013، بعدما هرب من اعتصام رابعة وترك فيه العناصر التي حثها على الجهاد لإعادة حكمهم الفاشي مجددا.

وفي عام 2018، أدرجت محكمة جنايات شمال القاهرة، محمد بديع و2832 على قوائم الشخصيات الارهابية، وفقا للقانون رقم 8 لسنة 2015، بما يترتب على ذلك من آثار.

كما أصدرت محاكم الجنايات في بورسعيد والإسماعيلية والقاهرة والجيزة والمنيا، أحكاما بالمؤبد بحق بديع، على مدار السنوات الـ7 الماضية، بإتهامات التحريض على القتل العمد والشروع فيه وقطع الطرق وإتلاف الممتلكات، والتي نفذها عناصر الإخوان.