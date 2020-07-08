محافظ أسيوط يتابع أعمال تجميل وتطوير شارع كورنيش الترعة الإبراهيمية

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أعمال تجميل وتطوير شوارع وميادين حي شرق مدينة أسيوط، بمشاركة وحدة الإنقاذ السريع، وجهاز التجميل بالمحافظة، وذلك لمتابعة تنفيذ الأعمال ضمن خطة المحافظة لتطوير شوارع وميادين المحافظة واستكمال منظومة النظافة.

وتابع المحافظ أعمال تطوير وتجميل كورنيش الترعة الإبراهيمية وغسل الأرصفة، ودهان البلدورات والأسوار، وشفط الأتربة والرمال من الشوارع باستخدام سيارات الكنس الآلي، وغسل الجداريات، وتهذيب الأشجار بشكل جمالي، فضلًا عن استكمال أعمال تعقيم وتطهير الشوارع والميادين لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وفى سياق متصل، أشرف أيمن محروس رئيس حي شرق أسيوط على أعمال تجميل وغسيل شارع كورنيش الترعة الإبراهيمية وميدان الحرب والسلام، باستخدام معدات وحدة الإنقاذ السريع وجهاز التجميل بالمحافظة.