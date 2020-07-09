انخفاض طفيف في أسعار الذهب في نهاية اليوم

انخفضت أسعار الذهب بشكل طفيف في نهاية اليوم الخميس الموافق 9 يوليو، بعد فترة من التذبذب بين الانخفاض والارتفاع، يومليسجل عيار 21 مبلغ 800 جنيهًا، مقابل 804 جنيهًا في معاملات صباح اليوم.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم كالتالي:

أسعار الذهب

تراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 912 و913 جنيهات، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 798 و800 جنيهًا، بينما جاء سعر جرام الذهب عيار 18 بين 684 و686 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية اليوم، إلى 6 آلاف و400 جنيه.