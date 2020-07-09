مستخدمو "صحة مصر" يتخطون مليون ونصف في 3 أشهر

قال أيسم صلاح، مستشار وزير الصحة لتكنولوجيا المعلومات، إن نحو مليون ونصف المليون مستخدم حملوا تطبيق "صحة مصر" خلال 3 أشهر من إطلاقه، ويتم تحديثه بشكل مستمر ودوري، مع إلحاق خدمات جديدة عليه.

وأضاف "صلاح"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، على فضائية "DMC"، أن الوزارة تسعى إلى وضع حلول للمشاكل التي تم رصدها من خلال التواصل مع المواطنين بمختلف الآليات، موضحا أن كل وظيفة يتم إطلاقها تكون بسيطة على التطبيق: "هيكون فيه تحديث مستمر للتطبيق، وهو مش تطبيق للكورونا فقط، ومع الوقت كل الخدمات اللي هيكون أي حد محتاجها، وقريبا هيكون متاح الحجز بعيادات وزارة الصحة والتواصل الدائم بين المواطن والوزارة".

وتابع: "عرضنا كل المستشفيات اللي بتستقبل العزل، وهي مش بتستقبل العزل مباشرة ولكن يتم أولا تحويل المريض، وإذا اكتشفنا حالة إيجابية يتم تحويلها لمستشفيات العزل وفقا لطبيعة كل حالة، واستغلينا محتوي جوجل ماب علشان نعرض خدمات أكثر ونتوسع، وألحقنا أقرب الأماكن لبنوك الدم وعلاج الأمراض المزمنة ومراكز الأورام وكل أماكن الخدمات الأخرى، وهنضيف عليها الوحدات الخاصة بمكاتب الصحة، ويوم بيوم هنزود خدمات أكثر ونسهل الوصول".