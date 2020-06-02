مستشار وزيرة الصحة: تطبيق "صحة مصر" يستهدف 10 ملايين مواطن

قال المهندس أيسم صلاح مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة تمتلك قاعدة بيانات ضخمة جدًا، بسبب حملة "100 مليون صحة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع الإعلامي شادي شلش، مقدم برنامج "المواجهة"، عبر شاشة "اكسترا نيوز": "كان مليون مشترك في تطبيق صحة مصر بالأمس، واليوم أصبح لدينا 1.2 مليون شخص، ووفرنا للممواطن كل ما يحتاجه عن إرشادات وتعليمات مواجهة كورونا".

وتابع: "جبنا أكثر 50 سؤال يتردد لدى المواطنين، وإجراءات العزل المنزلي، وطريقة التعامل أيضًا في ظل التعايش مع كورونا، ولدينا معلومات مهمة جدًا حول تقوية المناعة وإجراء تسوق آمن، ولدينا قسم آخر، وهو قسم الأسئلة الشائعة لغير محبي القراءة بشكل كبير، وهناك شاشة ثالثة باسم إبلاغ".

وحول كيفية الإبلاغ عن الإصابات، قال: "كل ما علينا فعله هو الانتقال إلى قسم الإبلاغ، وإتمام العملية، ويتولى البرنامج تصنيف الحالات إلى حالات تحتاج تدخل وأخرى يجب أن تقتصر على العزل المنزلي".

وأشار، إلى أن قسم الإبلاغ يحتوي على وظيفة المتابعة اليومية، وذلك لمتابعة حالات العزل المنزلي: "لو داس المريض على الشاشة، هيدخل المؤشرات اليومية مرة في اليوم، والأعراض اللي بتظهر له، عشان لو لاقينا إن في تدهور هنتدخل من غير ما نستنى هو يطلب، كما بنقدر نقيم البروتوكول العلاجي".

وأشار، إلى أن هناك فريق للدعم الفني للتطبيق، وتقييمات حيث يتفاعل الفريق مع الشكاوى فورًا: "وقتها المشكلة هتبقى في أغلب الحالات في الاتصال بالإنترنت أو الجهاز، لأنه لو مش شغال مش هيبقى شغال عند كل الناس".

وأشار، إلى أن هناك وظيفتين، الأولى هي إعلام مستعمل التطبيق بوجود منطقة حجر صحي معلن، كما أن هناك الإشعارات والتنبيهات: "نرسل يوميًا حوالي 4 إشعارات منهم الإحصائيات الرسمية لوزارة الصحة والموضوعات الهامة مثل إجراءات العزل المنزلي، وستكون هناك إشعارات مخصصة في الفترة المقبلة، مثل إشعارات لمرضى السكر والضغط والسمنة والسرطان".

وواصل: "نستهدف 10 ملايين مواطن، وبهذا نصل إلى 50 مليون مواطن، حيث أن كل مواطن من الـ10 ملايين، سينقل التطبيق لأسرته".