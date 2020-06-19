منها تطبيق "صحة مصر".. 3 طرق للاستعلام عن نتيجة مسحة كورونا

بسبب انتشار جائحة كورونا المستجد، وقلق الكثيرين الذين يلجأون إلى إجراء مسحة للكشف عن فيروس كورونا، لكن فترة الانتظار حتى خروج النتيجة قد تكون مقلقة للكثيرين.

وتخفيفًا على المواطنين، وضعت وزارة الصحة المصرية عدة طرق للاستعلام عن نتيجة مسحة فيروس كورونا، تستعرضها "الوطن" في السطور التالية...

تطبيق الواتساب

إذا كنت تجري مسحة فيروس كورونا عن طريق نظام درايف ثرو، فأنت تقوم بحجز موعد للتحليل، وبعد إجرائه تظهر النتيجة خلال 24 ساعة وترسل عن طريق تطبيق "الواتس آب" المسجل خلال الحجز.

تطبيق صحة مصر

كشف الدكتور أيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، عن تطبيق "صحة مصر" الذي أطلقته الوزارة، ويتضمن كل الموضوعات التوعوية بالصحة العامة وليس فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" فقط، وأن هناك إشعارات يقوم التطبيق بإطلاقها لصاحب الهاتف، مثل بيانات وزارة الصحة الخاصة بفيروس كورونا.

وأضاف أن خلال 3 أيام سيكون متاح معرفة نتيجة مسحة فيروس كورونا عن طريق تطبيق "صحة مصر"، وذلك من خلال إدخال الرقم القومي ورقم الهاتف والكود الخاص بالتحليل.

الاتصال الهاتفي من المعامل

بعد إجراء التحليل في أحد المعامل التابعة لوزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية، ستقوم المعامل بالاتصال بالمريض لإخباره بنتيجة الفحص، خلال فترة تراوح ما بين 2 إلى 7 أيام.