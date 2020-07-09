"عبد الدايم" تشهد انطلاق أمسيات "الأعلى للثقافة"

شهدت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة إنطلاق فعاليات المجلس الاعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي حيث حضرت جانبا من اولى الندوات والتى اقيمت تحت عنوان التنمر .. هل أصبح ظاهرة اجتماعية . اثنت عبد الدايم على عودة انشطة المجلس بعد فترة التوقف ، واوضحت ان برنامج استئناف النشاط يضم مجموعة متنوعة من اللقاءات التى تثرى الميدان الفكرى والادبى فى مصر ، مؤكدة ضرورة الالتزام بتطبيق التدابير الوقائية التى اقرتها الدولة حفاظا على السلامة العامة .

عبد الدايم: أنشطة الأعلى للثقافة تعود لإثراء الميدان الفكري والأدبي في مصر

يذكر ان الندوة ادارها الدكتور هشام عزمي امين عام المجلس الأعلى للثقافة ، وشارك بها عدد من المتخصصين في مجالات علم النفس والاجتماع وهم الدكتور أحمد مجدي حجازي استاذ علم الاجتماع السياسي وعضو المجلس الأعلى للثقافة ، الدكتورة منى الحديدي أستاذ علم الاجتماع وعضو لجنة الشباب بالمجلس ، الدكتور أيمن عامر أستاذ علم النفس وعضو لجنة علم النفس والتربية بالمجلس ، والدكتورة نهلة إمام أستاذ العادات الشعبية بأكاديمية الفنون وعضو لجنة التراث الثقافي بالمجلس