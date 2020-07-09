"صحة أسيوط" تتفقد مخزون مستلزمات مواجهة كورونا بمستشفيين

قامت لجنة مكبرة من مديرية الصحة بأسيوط بزيارة مفاجئة لمستشفيي أسيوط والإيمان العام، للوقوف على المخزون الحالي من الأدوية، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية المستخدمة في علاج فيروس كورونا المستجد.

وتفقدت اللجنة المخازن والصيدليات والاستقبال العام والمطبخ والمعمل والأقسام الداخلية، كما تجولت في أقسام العزل والاستقبال والأشعة والعناية المركزة والمخزن والصيدلة بمستشفى الإيمان العام.

وعقدت اللجنة اجتماعًا مع إدارة المستشفى والطاقم الطبي، لاستعراض الأدوية والمستلزمات والمهمات الطبية، وتقييم المتوفر والمستهلك منها، وتم التأكد من توافرها.

من جانبه، أكد الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، ضرورة توفير مخزون استراتيجي من الأدوية لسد الاحتياجات المستقبلية للمستشفيات، حتى تتمكن من تلبية الاحتياجات وتوفير الحقائب الخاصة بعلاج حالات العزل المنزلي والمخالطين، مع المتابعة اليومية لدفاتر المستهلك والمنصرف من الأدوية والمستلزمات، والاحتياجات المطلوبة وفقًا لمعدلات الاستهلاك الحالية.