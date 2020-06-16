تعاون مشترك بين مستشفيات أسيوط الجامعية والصحة لمواجهة "كورونا"

أعلن الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، عن انطلاق العمل بمستشفيات أسيوط الجامعية وفق بروتوكول التعاون الذي تم الاتفاق عليه بين إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية ومديرية الصحة بالمحافظة خلال الاجتماع الذي عقد بداية شهر يونيه الجاري، والذي انتهى بوضع الخطوط العريضة لتنظيم العمل بين المستشفيات الجامعية ونظيرتها التابعة لوزارة الصحة واختصاص كل منها في استقبال الحالات وفق التوجيهات الصادرة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وبين وزارة الصحة والذي يهدف إلى تكاتف الجهود ووحدة الصف وتسخيرالإمكانيات الطبية والبشرية لمواجهة جائحة فيروس كورونا .

وقال الدكتور علاء عطية، عميد كلية طب أسيوط ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط عقب اجتماعه مع الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بحضور قيادات العمل الطبى بمستشفيات الجامعة ومديرية الصحة، أن البرتوكول تضمن قصر استقبال مستشفيات أسيوط الجامعية للمرضى من الحالات الحرجة والطارئة من المتوافدين عليها من خلال سيارات الإسعاف وبتحويل رسمي من مستشفيات مديرية الصحة، مع التزام مستشفيات الجامعة بنظام العمل المعلن من وزارة الصحة والذي يفيد بتوجيه الحالات المرضية المتوسطة والبسيطة لأقرب مستشفى تابع له المريض من مستشفيات التابعة لمديرية الصحة.

وأضاف "عطية" أن برتوكول تنظيم العمل تضمن كذلك قيام مستشفيات أسيوط الجامعية بعمل المسحات الطبية الكاشفة عن الإصابة بفيروس كورونا للحالات الحرجة المحولة من مستشفيات الصحة ومستشفى الصدر فقط ، مع قيام مستشفيات الجامعة بالتعاون مع مستشفى الصدر التابعة لمديرية الصحة بعمل المسحات اللازمة لمتابعة المرضى المحتجزين بالمستشفى الجامعي .

كما تم الاتفاق أيضا على إنشاء عيادة وصيدلية بالمدينة الجامعية لصرف علاج العزل المنزلي لتخفيف الضغط على الاستقبال العام ، وعيادات الفرز والعزل وأيضا لتخفيف الضغط على صيدليات المستشفى، مع عمل متابعة مستمرة لبرتوكول تنظيم العمل بين الجانبين .