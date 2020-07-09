الاتحاد للطيران تطلق رمز EY لرحلاتها الأولى إلى الإسكندرية وسوهاج

أعلنت شركة الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، عن اتفاقية للمشاركة بالرمز مع العربية للطيران، وذلك بوضع رمزها "EY" على الرحلة الافتتاحية لشركة العربية للطيران أبو ظبي المنطلقة من أبوظبي إلى مدينة الإسكندرية، وذلك يوم 14 من يوليو الجاري، يليها مطار سوهاج الدولي.

وتتيح الاتفاقية الجديدة للضيوف حجز رحلات الاتحاد للطيران إلى جانب رحلات العربية للطيران أبوظبي، لتربط شبكة وجهاتها العالمية خارج العاصمة الإماراتية بشبكة وجهات الشركة الجديدة. وتنوي الاتحاد للطيران إضافة المزيد من وجهات المشاركة بالرمز إلى نطاق الشراكة حيث سيتم الإعلان عن المزيد من وجهات طيران العربية أبوظبي في الأسابيع المقبلة.

وتم تأسيس العربية للطيران أبو ظبي باتفاق بين الاتحاد للطيران والعربية للطيران لإنشاء شركة مشتركة مستقلة تعمل كشركة طيران منخفضة التكلفة انطلاقاً من مطار أبوظبي الدولي، وتبدأ الشركة عملياتها بطائرتين من طراز إيرباص A320 في مطار أبوظبي الدولي.