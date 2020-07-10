تعليم النواب: جلسة حوارية بين أصحاب المدارس الخاصة وأولياء الأمور قريبا

قالت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إنه تم تناول ملف شكاوى أولياء الأمور من الزيادات غير المبررة للمدارس الخاصة، وقريبا سيتم دعوة وزير التربية والتعليم والمسؤولين بالمدارس الخاصة لمناقشة تلك الأمور، كحد أقصى أسبوعين.

وأضافت "نصر"، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "مساء DMC"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أنه سيتم دعوة مجموعة من أولياء الأمور وأصحاب المدارس الخاصة والمعنيين من وزارة التربية والتعليم للوصول إلى حل يرضي كل الأطراف، موضحة أنه لم يتم طرح مقترحات في مجلس النواب بخصوص تلك الأزمة، ولكنها اقترحت تقسيط بعض المصروفات على مدار العام الدراسي المقبل مع تخفيض مبالغ الدراسة ولو قليلا.

وأكدت أنه تم تقديم مقترح بشأن مصروفات المدارس الخاصة في العام الدارسي الجديد، داعية أصحاب المدارس الخاصة لوضع نسبة تخفيض في مصروفات العام الدراسي الجديد.

وتابعت: "فيه عملية تعليمية جديدة خلال العام الدراسي المقبل، ولن يذهب الطلاب يوميا للمدرسة كما كان يحدث، ومن الممكن تقسيم أعداد الطلاب على مدار الأسبوع حتى لا يتضرر الطلاب".