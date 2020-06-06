"التعليم": ننتظر شكاوى ضد المدارس الخاصة التي تهدد بنقل طلابها للحكومة

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنها لم تستقبل شكاوى من أولياء أمور ضد مدارس خاصة، بشأن مطالبتهم بدفع مصروفات العام الدراسي الجديد وإرسال ملفات الطلاب الممتنعين عن الدفع إلى الإدارات التعليمية لتحويلهم الى مدارس حكومية.

وتصاعدت حدة غضب أولياء الأمور على مواقع التواصل الاجتماعي وجروبات واتس أب الخاصة بالتعليم، خلال الأيام الماضية، بعد تصريحات المستشار بدوي علام رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، والذي أكد فيها على أن "القانون يتيح لأصحاب المدارس الخاصة تحويل الطلاب إلى مدارس حكومية حال امتناعهم عن دفع المصروفات الدراسية المقررة والمعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم".

وأكدت " الوزارة" على اتخاذ إجراءات قانونية مشددة تجاه أي مدرسة يثبت إجبارها أولياء الأمور على دفع المصروفات تحت تهديد نقل ابنه إلى مدرسة حكومية، مشددة على أن "نتيجة شكاوى أولياء الأمور ستكون أبلغ رد على مثل تلك الدعوات".