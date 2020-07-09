مستشار وزير التنمية المحلية: نحن الذين نصنع الفساد ثم نشكو منه

قال صبري الجندي مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، إن المواطنين المسؤولين مسؤولون عن مخالفات البناء، موضحًا: "نحن الذين نصنع الفساد ثم نشكو منه، أقصد المواطن والمسؤول".

وأضاف الجندي خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "كل يوم"، عبر شاشة "ON": "اللي ميعرفش يشتغل يقعد في بيتهم، والمواطن استغل الانفلات الأمني في عام 2011، وفي أسبوع التعديلات الدستورية تم بناء أبنية مخالفة بشكل كبير، وكذلك الأمر في فترة أزمة كورونا، معتقدين أن الدولة منشغلة عنهم".

بدوره قال النائب ممدوح الحسيني عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن تجار الأزمات هم سبب هذه الأزمة بسبب استغلالها والتلاعب بها: "ولو لم يجد هذا التاجر شخصًا فاسدًا يمكنه من القيام بعمل ممارساته الفاسدة لما قام بها".