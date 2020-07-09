لمواجهة كورونا.. رفع تراكمات القمامة من شوارع كفر الشيخ  

نفذت مختلف الوحدات المحلية بكفر الشيخ، اليوم الخميس، حملات لنظافة الشوارع، وذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، بسرعة رفع تراكمات القمامة، وتحسين الخدمات للمواطنين.

وتابع اللواء حسين لبيب، أعمال النظافة والتجميل، وإزالة المتولد اليومى من القمامة والتراكمات أولاً بأول بكافة شوارع المدينة والقرى، كما تابع على سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، حملات النظافة، وإزالة المتولد اليومى من المخلفات والتراكمات بقرية الحرية، فضلاً عن تحسين ورفع كفاءة الإنارة العامة بطريق قلين / دسوق.

وترأس جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، حملات إزالة المتولد اليومي من القمامة والتراكمات بالمدينة ونقلها إلى المقالب العمومية، فيما تابعت المهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، الحملات المكبرة لإزالة المتولد اليومى من القمامة من أماكن التجمعات وجميع الشوارع الرئيسية والفرعية بقري أبوغنيمة، والقصابي، والتفتيش، وسد خميس، بالإضافة إلي رفع كفاءة وصيانة كشافات الإنارة بمنشأة عباس.

وتابع أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، حملات النظافة العامة والتجميل بالمدينة، وقرية إبشان، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.