 حظك اليوم الجمعة 10-7-2020 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الدلو شخصية متكتمة، لا يقبل مشاركته في خصوصيته بسهولة، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني.. ادرس أفكارك وقراراتك بعناية واحرص على الدقة.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل الحب تعدك بالتوافق مع من تحب، والمريخ يفتح أمامك آفاقا جديدة وتستمع لوجهات نظر عديدة، فقط تأن في أقوالك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة ياسمين صبري، ويوافق تاريخ ميلادها 21 يناير.