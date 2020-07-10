استشاري أمراض رئة: عدم الالتزام وراء زيادة الإصابات بكورونا في أمريكا

قال الدكتور زياد مطر، استشاري أمراض الرئة والقلب بمستشفيات أورلاندوا هيلث فلوريدا الأمريكية، إنه وخلال الفترة الأخيرة تم رصد عدد كبير من أرقام مصابي فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف "مطر"، خلال مداخلة له عبر "سكاي بي" ببرنامج "مساء DMC"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أن سبب زيادة الأعداد وتفاقمها حاليا هو عدم التزام بعض المحال والمطاعم والملاهي الليلية بنسبة الفتح 50%، موضحا أن نسب الحالات المتقدمة قد قلت نسبيا ومعها انخفاض نسبة الوفيات بين الأمريكان: "معدل حالات الوفيات نزلت 65% وهذا كثير مهم، وعدد الحالات اليوم بيكون بعمر الشباب".

وأكد أن من لم يتبع الإجراءات الصحية التي تقرها الدولة يعرض نفسه إلى المرض والإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث إن تخفيف إجراءات الحظر وعدم اتباع الإرشادات الصحية أدى لزيادة الإصابات بكورونا، مشيرا إلى أن اللقاح الخاص بفيروس كورونا قد وصل لمرحلته الثالثة من التجارب على المتطوعين.