أحمد المسلماني: الولايات المتحدة الأمريكية تشهد حربا للكتب

تحدث الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أحمد المسلماني عن الأحداث التي تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية، قائلا: إن أمريكا تشهد الآن، ما يسمى بحرب الكتب، لافتًا إلى أن ماريا ترامب، ابنة شقيق الرئيس ترامب، أعلنت أنها ستصدر كتاب يحتوي على فضائح الرئيس ترامب، ووثائق تثبت تهربه الضريبي.

وقال المسلماني خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، إن ماريا ترامب قالت في كتابها، إن ترامب كان يسخر من والده الذي أصيب بالزهايمر، وأنه كان يتهرب من الضرائب، وأنه تسبب في وفاة والدها، لافتا إلى أن ابنة شقيق ترامب، تؤيد الحزب الديمقراطي، وانتخبت هيلاري كلينتون ضد عمها، مشيرًا إلى أن الكتاب سيشمل فضائح عائلية.

وأشار المسلماني، إلى أن جون بولتون، أعلن عن طرح كتاب 600 صفحة عن أخطاء ترامب، ويقر خلال الكتاب، بما فعله ترامب من أوكرانيا، وأن هناك انتقادات لعدم شهادته أمام الكونجرس بما كتبه، وأنه فضل أن يكتب ذلك في كتاب ليجني ارباحه.

وأكد المسلماني، أنه في المقابل يردد الجمهوريين بأن أوباما لم يولد في أمريكا وولد في كينيا، وأن توليه لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، كان باطلًا طبقًا لكتاب آخر.