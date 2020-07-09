محلية النواب: 3 ملايين مخالفة بناء على مستوى الجمهورية

قال النائب ممدوح الحسيني عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الرئيس السيسي أب للشعب المصري، وهمه أن يكون المواطن المصري يعيش في أعلى مستوى، متابعًا: "عودنا على الحكمة في اتخاذ القرارات".

وأضاف الحسيني خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "كل يوم"، عبر شاشة "ON": "عندما استنفذت كل الوسائل الخاصة بأزمة مخالفات البناء، فإنه ملّ من عدم تنفيذ القانون، حيث ترك المجال لاستنفاذ كل الوسائل التي يجب أن تعدل جميع الأحوال، فإنه تدخل، وللأسف هناك 3 ملايين مخالفة بناء على مستوى مصر".

وتابع: "بعدها تصالح واحد من الألف من إجمالي المخالفين، بإجمالي 330 ألف شخص تقدموا بطلبات التصالح، ولهذا فإن الرئيس عبدالفتاح السيسي تدخل بنفسه لأن المخالفات زادت عن حدها ومصر دولة قانون ومؤسسات ويجب أن تكون هيبة الدولة موجودة".

لترد الدكتورة عزة السيد رئيس حي شبرا الأسبق، قائلة إن هناك أكثر من 3 ملايين مخالفة أضعافًا مضاعفة لم يجر تسجيلها كمخالفة، مشددةً على أهمية تعديل القانون.