4 أغسطس المقبل.. آخر موعد لتسليم وحدات "جنة" في الشيخ زايد

أعلن جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، أنه جار تسليم وحدات مشروع "جنة" للإسكان الفاخر بالمدينة للفائزين بالوحدات وسط إجراءات احترازية عند إنهاء إجراءات التسليم، لحماية المواطنين الفائزين بالوحدات والعاملين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ومن الاجراءات المطبقة ضرورة ارتداء الكمامات، وتوفير مواد التطهير والتعقيم.

وأشار فهمى، إلى أن المشروع يقع بمنطقة المحور المركزى بالمدينة ويضم 912 وحدة سكنية (38 عمارة) كمرحلة أولى، لافتاً إلى أنه تم تسليم أكثر من 25 وحدة وأن الجهاز سيقوم بتسليم الوحدات على أيام متتالية حتى يوم الثلاثاء الموافق 4 أغسطس المقبل لمنع التزاحم بين الفائزين.

وأشار رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد إلى أنه سيتم تسليم الوحدات السكنية لحاجزيها كاملة التشطيب والمرافق وتنسيق الموقع، مضيفاً أنه يتم تلافي أية ملاحظات يبديها الحاجزون للوحدات أثناء عملية التسليم.