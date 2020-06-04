الإسكان: اليوم آخر فرصة لحجز وحدات "جنة" بـ6 مدن بمقدم 50 ألف جنيه

أعلنت وزارة الإسكان، أن اليوم، آخر فرصة للتسجيل إلكترونياً لحجز 1359 وحدة سكنية بالدورين (الأرضي– الأخير) بمشروع "جنة" للإسكان الفاخر، بـ6 مدن جديدة (6 أكتوبر– الشيخ زايد– القاهرة الجديدة– المنصورة الجديدة– دمياط الجديدة– الشروق)، تطرحها وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك فى إطار جهود الوزارة لتوفير وحدات سكنية، لجميع شرائح المواطنين، وتلبية لرغبتهم فى تملك السكن الخاص.

وأوضح محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، أن الخطوة الأولى (التقديم) تنتهي الساعة 11:59 مساء غد الخميس 4/6/2020، بحيث يقوم الراغب فى الحجز بالدخول على الموقع الالكترونى (www.hdb-reservation.com)،< http://www.hdb-reservation. com)،>; ببنك التعمير والإسكان بدون كلمة مرور.

ويستعرض كراسة الشروط، أو يقوم بطباعتها لمعرفة جميع التفاصيل (المساحات– الأسعار– أرقام العمارات) مع إمكانية استعراض خطوات الحجز (فيديو/ مكتوبة)، وفى حالة عدم وجود حساب حالى للمتقدم على الموقع، يقوم بإنشاء حساب جديد وذلك بالضغط على (تسجيل مستخدم جديد)، ثم يتم تسجيل البيانات الأساسية (اسم العميل/ العنوان/ الرقم القومى للعميل/ الإيميل/ التليفون/ اسم الزوجة ورقمها القومى)، ويتم تحميل صور بطاقات الرقم القومى (الزوج والزوجة) وجه وظهر فى ورقة واحدة، وفي حالة الحجز باسم القاصر، يتم إدراج الرقم القومى الخاص به، مع تحميل صورة شهادة الميلاد.

وأضاف هلال، يجب تسجيل البريد الإليكترونى (E-mail) خاصة للعملاء المقيمين خارج البلاد لضمان وصول كلمة المرور، ويتم ارسال رسالة بكلمة المرور عن طريق كل من (sms) والإيميل، ثم يتم الدخول على الموقع مرة أخرى من خلال الضغط على (دخول مستخدم حالى)، وتسجيل الرقم القومى وكلمة المرور، ويتم الضغط على مفتاح (أرغب في التقدم) ثم (استخراج رقم اﻻستمارة) وستظهر شاشة لمراجعة البيانات الأساسية وتعديلها حسب الحاجة، وبعد اﻻنتهاء من مراجعة البيانات يقوم العميل بالضغط علي (تأكيد) ليظهر رقم اﻻستمارة على الشاشة وهو الرقم الذى سيتم استخدامه كرقم حساب لتحويل جميع المبالغ المالية، كما يمكن طباعة اﻻستمارة بعد ذلك.

وأكد أن العميل يقوم بتحويل مبلغ وقدره 50 ألف جنيه مصرى مقدم الحجز، بالإضافة إلى مبلغ 500 جنيه مصروفات تسجيل ـ دفعة واحدة وغير مجزأة ـ على أن يتحمل العميل العمولات ومصاريف التحويل من حسابه البنكى إلى رقم الحساب (رقم الاستمارة الذى تم الحصول عليه بالخطوة السابقة) ببنك التعمير والاسكان فرع الدقى، بإحدى الطرق التالية (التحويل من حساب العميل فى جميع البنوك داخل مصر عن طريق "ACH"، أو سويفت (سويفت كود HDBKEGCAXXX)، أو التحويل من أى فرع من فروع بنك التعمير والإسكان فى حالة وجود حساب للعميل بالبنك.

وشدد على أن يتضمن التحويل البيانات التالية، "اسم المتقدم للحجز رباعى– ورقم بطاقة الرقم القومى (14 رقما سارية)، وسيتم إرسال رسالة sms تفيد وصول مبلغ جدية الحجز خلال 72 ساعة (ثلاثة أيام عمل) من قيام العميل بتحويل المبلغ لبنك التعمير والإسكان، وفى حالة عدم وصول الرسالة خلال تلك الفترة يجب التواصل مع مركز اتصالات بنك التعمير والاسكان على رقم 19995، أو عبر البريد الإلكترونى (hdb-reservation@hdb-egy.com).

وفيما يتعلق بنظام سداد قيمة الوحدة، أوضح المهندس محمد أنور هلال، أنه فى حالة حجز الوحدة يُستكمل سداد جدية الحجز إلى 10 % بالإضافة إلى (1 % مصاريف إدارية + 0.5 % لصالح مجلس الأمناء) من إجمالى ثمن الوحدة خلال شهر من تاريخ انتهاء الحجز خلال الفترة من 23/6/2020، حتى 22/7/2020.

وبنفس أسلوب سداد مقدم الحجز (سويفت – ACH – تحويل داخلى لحساب بنك التعمير والإسكان، فرع الدقى – من أى فرع من فروع بنك التعمير والإسكان فى حالة وجود حساب للعميل بالبنك)، وفى حالة السداد لباقى قيمة الوحدة خلال شهرين من تاريخ انتهاء الحجز يتم خصم 8 % من القيمة الإجمالية للوحدة شريطة الالتزام باستكمال قيمة جدية الحجز الـ10 % بالإضافة الى (1 % مصاريف إدارية + 0.5 % لحساب مجلس الأمناء) من اجمالى ثمن الوحدة خلال شهر من تاريخ انتهاء الحجز الالكترونى.

وأضاف نائب رئيس الهيئة للشؤون التجارية والعقارية: يتم سداد دفعات ربع سنوية بقيمة 10 آلاف جنيه لحين استلام الوحدة في حالة عدم جاهزية الوحدة للتسليم الفوري (على أن يتم سداد القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ انتهاء الحجز الالكترونى للمشروع)، ويتم سداد 15 % من قيمة الوحدة عند الاستلام.

بينما باقى ثمن الوحدة يتم سداده بإحدى الطرق التالية، يتم سداد باقى قيمة الوحدة علي أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات بدون فوائد على أن يبدأ سداد القسط الأول بعد 3 أشهر من المواعيد المحددة لاخطار العميل بالاستلام، ويمكن سداد باقى القيمة على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 5 او 7 سنوات محملة بالفائدة على الرصيد المدين فيما يزيد عن الـ3 سنوات تعادل سعر الفائدة المعلنة في البنك المركزى المصرى وقت الطرح بالإضافة الى 2% + ( 0.5 % مصاريف تحصيل ) ويستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة مع تقديم شيكات آجلة بالاقساط قبل الاستلام.

وأشار هلال، إلى أنه فى حالة رغبة العميل فى التعامل بنظام التمويل العقارى يتم السداد وفقاً لمبادرة البنك المركزى لتنشيط التمويل العقاري وتعديلاتها، ولائحتة التنفيذية، وقرارات البنك المركزي الصادرة في هذا الشأن، مع الالتزام بأحد أنظمة السداد الموجودة بكراسة الشروط لحين الحصول على التمويل، وفي حالة التأخير عن سداد أي دفعة / قسط عن ميعاد الاستحقاق، يتم احتساب غرامة تأخير تعادل فائدة البنك المركزي السارية وقت السداد بالإضافة إلي 2 % + 0.5 % مصاريف تحصيل من قيمة القسط، وذلك من تاريخ الاستحقاق وحتي تاريخ السداد.