اليوم.. بدء تسليم وحدات المرحلة الأولى لـ"جنة" في الشيخ زايد

تبدأ وزارة الإسكان، اليوم، تسليم 912 وحدة بالمرحلة الأولى بمشروع "جنة" للإسكان الفاخر بمدينة الشيخ زايد، متمثلة فى 38 عمارة، بالمحور المركزى بالمدينة.

وقال مصطفى فهمى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، إنه تم التواصل مع بنك التعمير والإسكان، فرع الشيخ زايد، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتسليم تلك الوحدات للفائزين بها.

ويشمل جدول الزمني للتسليم مايلي:

سيتم تسليم وحدات العمارة رقم ٢٠، يوم ٧/٦/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٢١، يوم ٨/٦/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ١٨، يوم ٩/٦/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ١٩، يوم ١٠/٦/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٦، يوم ١١/٦/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٧، يوم ١٤/٦/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٨، يوم ١٥/٦/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٩، يوم ١٦/٦/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٤، يوم ١٧/٦/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٥، يوم ١٨/٦/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ١٠، يوم ٢١/٦/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ١١، يوم ٢٢/٦/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٢٢، يوم ٢٣/٦/٢٠٢٠.

وأضاف المهندس مصطفى فهمى، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم ١٤، يوم ٢٤/٦/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ١٥، يوم ٢٥/٦/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ١٦، يوم ٢٨/٦/٢٠٢٠، ووحدات العمارة رقم ٢، يوم ٢٩/٦/٢٠٢٠،ووحدات العمارة رقم ٣، يوم ١/٧/٢٠٢٠،ووحدات العمارة رقم ١٢، يوم ٢/٧/٢٠٢٠،ووحدات العمارة رقم ١٣، يوم ٥/٧/٢٠٢٠،ووحدات العمارة رقم ١٧، يوم ٦/٧/٢٠٢٠،ووحدات العمارة رقم ١، يوم ٧/٧/٢٠٢٠،ووحدات العمارة رقم ٣٠، يوم ٨/٧/٢٠٢٠،ووحدات العمارة رقم ٣١، يوم ٩/٧/٢٠٢٠،ووحدات العمارة رقم ٢٤، يوم ١٢/٧/٢٠٢٠،ووحدات العمارة رقم ٢٥، يوم ١٣/٧/٢٠٢٠.

وأوضح رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم ٣٢، يوم ١٤/٧/٢٠٢٠،ووحدات العمارة رقم ٣٣، يوم ١٥/٧/٢٠٢٠،ووحدات العمارة رقم ٢٦، يوم ١٦/٧/٢٠٢٠،ووحدات العمارة رقم ٢٧، يوم ١٩/٧/٢٠٢٠،ووحدات العمارة رقم ٢٨، يوم ٢٠/٧/٢٠٢٠،ووحدات العمارة رقم ٢٩، يوم ٢١/٧/٢٠٢٠،ووحدات العمارة رقم ٣٦، يوم ٢٢/٧/٢٠٢٠،ووحدات العمارة رقم ٢٣، يوم ٢٦/٧/٢٠٢٠،ووحدات العمارة رقم ٣٤، يوم ٢٧/٧/٢٠٢٠،ووحدات العمارة رقم ٣٥، يوم ٢٨/٧/٢٠٢٠،ووحدات العمارة رقم ٣٧، يوم ٢٩/٧/٢٠٢٠،ووحدات العمارة رقم ٣٨، يوم ٤/٨/٢٠٢٠.