بدء تسليم وحدات مشروع جنة بعد تعقيمها بالشيخ زايد الأحد المقبل

كشف المهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، تفاصيل تسليم 912 وحدة سكنية بمشروع جنة بالمدينة، بداية من الأحد المقبل، بعد الانتهاء من تجهيزها.

وقال "فهمي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح البلد"، على شاشة قناة "صدى البلد"، إنه سيتم تسليم 912 وحدة سكنية بداية من الأحد المقبل، وذلك بعدما انتهينا من تجهيزهم في 38 عمارة بالشيخ زايد، ضمن مشروع جنة 1، أحد مشروعات وزارة الإسكان، حيث تم الانتهاء منه كاملًا سواء تنسيقه أو مرافقه الداخلية، فضلًا عن أنه أول مشروع يحتوي على حمامات سباحة بداخله للمواطنين"

وأضاف: "لدينا في الشيخ زايد 3 مراحل، أنتهينا من جنة 1 وتمثل المرحلة الأولى، بالإضافة إلى أنه تم البدء في جنة 2، والتي طرحنا فيها جزء بسيط للمواطنين للحجز فيه على أن يتم الحجز تباعًا، وسننتهي منه تمامًا في نهاية ديسمبر العام الجاري 2020".

وتابع في تصريحاته: "بالنسبة لـ"جنة 3" فهي عبارة عن 80 عمارة سيتم تسليمهم بحد أقصى على نهاية يونيو العام المقبل 2021، وبالنسبة لآخر فرصة للمرحلة الأولى، للوحدات المتبقية في الدور الأرضي والأخير، على أن يكون الموعد الأخير للتقديم اليوم".

واستكمل: "إجراءات استلام الوحدات الخاصة بالمواطن، تبدأ بحضور المالك للجهاز للحصول على خطاب من أجل دفع مقدمة ببنك التعمير والإسكان، والإمضاء على مجموعة شيكات من أقساط متبقية، ثم العودة للجهاز من جديد للتقديم على عداد الكهرباء والمياه والحصول على محضر استلام، ثم التوجه بعدها لموقع الوحدات مع تعقيمها جيدًا له في ظل الجائحة التي نعيشها".

وتابع المهندس مصطفى فهمي: المشروع تم تنفيذه خلال سنة ونصف، وكنا من المفترض أن نقوم بتسليم الوحدات في فبراير الماضي، ولكن نظرًا للجائحة أجلنا التسليمات على مدار الـ3 أشهر الماضية، موضحا أن المشروع يطرح للمواطن بعد الانتهاء تمامًا.

واختتم: "مشروع جنة 2 تم فتح التقديم به منذ 6 أشهر، حيث تم حجز جميع الوحدات باستثناء الأرضي والأخير، والشروط التي يجب توافرها في المتقدم فتح حساب شخصي في بنك التعمير والإسكان، ووضع الدفعة المقدمة حوالي 50 أو 100 ألف جنيه، ثم الحجز أونلاين على الوحدة التي يرغبها وفقًا لأولوية الحجز".