أمير طعيمة عن مسرحية "عطل فني": أقرب تجاربي لقلبي

أعرب الشاعر أمير طعيمة عن إعجابه بمسرحية "عطل فني"، ووصف طاقم العمل المكون من 80 شخصا بالعائلة، شاكراً المستشار تركي آل الشيخ لتسهيل إجراءات العرض.

وكتب "طعيمة" عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر": خلال 24 سنة فن، #عطل_فني تظل من أقرب تجاربي لقلبي، 80 شخصا تحولوا لعائلة حقيقية خلال شهور من العمل الجاد والنجاح".

ووجه الشكر لأبطال العمل، "شكرا كل نجوم العمل وكل الفرقة، وشكرا لأخي الغالي.. المحرك الأساسي للعمل واللي اختار القوام الرئيسي ويسر لنا كل سبل النجاح.. ربنا يجمعنا ببعض قريبا".

شارك في بطولة "عطل فني " أكرم حسني وهشام ماجد، وشيكو، وأيتن عامر، ونشوى مصطفى، وإسماعيل فرغلي، والعمل من تأليف أمير طعيمة وإخراج محمد أوتاكا.