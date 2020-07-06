أمير طعيمة عن التحرش: "محاولة إحداث توازن وهمي بين الجاني والمجني عليه جريمة"

علق الشاعر الغنائي أمير طعيمة، على قضية التحرش التي أثيرت في الفترة الأخيرة، من خلال تدوينة كتبها عبر حسابه الخاص بـ"تويتر".

وقال "طعيمة" في تدوينته: "التحرش ممكن يكون له ألف سبب نفسي وسلوكي وأخلاقي، قبل ما توصل لملابس الضحية اللي لا يجوز تكون مبرر و لا سبب، و لما نتكلم عّن حادثة تحرش يبقي كلنا ندوس بجزمتنا علي المتحرش الأول وبعدين نبقى نعمل التحليلات دي".

وأضاف "طعيمة": أن محاولة إحداث توازن وهمي بين الجاني والمجني عليه "جريمة".

ودافع الشاعر الغنائي أمير طعيمة، مؤخرًا عن تصريحات الفنان يوسف الشريف، بشأن فرضه في عقود أعماله منع المشاهد الساخنة، وذلك بعد الهجوم الكبير الذي تعرض له الأخير.

وقال "طعيمة" في تغريدة سابقة: "بتوع حرية الرأي واللي دائما بيدافعوا عّن كل اللي يغضب ربنا، بيهاجموا الراجل اللي عايز يرضي ربنا في شغله وبيرفض تقديم ما يخدش الحياء في أعماله.. وأصلا ما فرضش رأيه على الآخرين، هو فقط مختار لنفسه طريق مريح وناجح فيه.. يا جدعان النفس اللي بيخرج منك ممكن ما يرجعلكش، ما تبقوش كده".