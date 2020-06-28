أمير طعيمة يدافع عن يوسف الشريف: عايز يرضي ربنا في شغله

قال الشاعر الغنائي أمير طعيمة، عبر حسابه على موقع تويتر، إنه يتضامن مع الفنان يوسف الشريف في تصريحاته الأخيرة.

وكتب أمير: "بتوع حرية الرأي واللي دائما بيدافعوا عن كل اللي يغضب ربنا، بيهاجموا الراجل اللي عايز يرضي ربنا في شغله وبيرفض تقديم ما يخدش الحياء في أعماله، وأصلا ما فرضش رأيه على الآخرين".

وتابع: "هو فقط مختار لنفسه طريق مريحه وناجح فيه، يا جدعان النفس اللي بيخرج منك ممكن ما يرجعلكش، ما تبقوش كده".

وقال الشريف خلال لقائة مع رامي رضوان "منذ عشر سنوات وأنا أضع تلك القيود فى أعمالي وأشترط عدم التلامس، وكان فى البداية الاتفاق شفوي ولكن ذلك كان يعرضني لبعض الاعتراضات أثناء التصوير، مما دفعني أن أجعل هذا الاتفاق مكتوبا فى عقد العمل، وقد اتخذت هذا المبدأ بعد فيلم (هى فوضى)، وأتذكر أن أحد المخرجين الكبار عرض عليّ فيلم، وبعد قراءته، اعترضت على المشاهد الساخنة فى الفيلم، فجاء رد المخرج وأحد النقاد: (ماتشتغلش الشغلانة دى)، وبالفعل فكرت في الاعتزال ولكن بكرم الله استطعت أن أقدم العديد من الأعمال بهذا المبدأ".