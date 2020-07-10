وحيد حامد: القبلات في الأفلام لا تكون حقيقية إلا برضاء الطرفين

قال السيناريست وحيد حامد، إن بدعة "السينما النظيفة" جاءت من الخليج، وكان الهدف منها ضرب صناعة السينما في مصر، موضحًا أن القبلات في الأفلام لا تكون حقيقية إلا بالاتفاق بين الطرفين والرضا ويكون هناك عدد كبير في الاستوديو أثناء تصوير المشاهد.

وأضاف "حامد"، خلال حواره في برنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة "التليفزيون المصري"، أن الأفلام التي تحتوي على مثل هذه المشاهد قد تكون مُصورة من أجل رصد قضايا بأبعاد بعينها ولا بد من تناولها بكل جوانبها، "لو رفض الممثل يتفضل وييجي غيره".

واستنكر السيناريست القدير، الحديث عن القبلات في الأعمال الفنية، قائلًا: "لماذا نعقد الدنيا إلى هذه الدرجة؟".