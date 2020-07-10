وحيد حامد: إزاي الممثل يشتغل ومايلمسش زميلته.. اللي مش عاجبه يمشي

قال الكاتب والسيناريست وحيد حامد، إنه عّمل أجمل أفلامه من خلال الشارع ، مثل فيلم "اضحك الصورة تطلع حلوة"، فعندما كان يسير في الشارع ورأي أحد المُصورين جاءت إليه فكرة الفيلم، الذي كان من بطولة أحمد زكي وسناء جميل، وكان هذا العمل جيدا للغاية، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه لم يحدث أبدًا أن تصادم مع الرقابة، ولكن حوالى سنتين أو سنة ونصف قانون الرقابة بيقول إذا لم تصلك موافقة الرقابة خلال شهر فهو متوافق عليه.

وأضاف "حامد"، خلال حواره في برنامج "التاسعة"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة "التليفزيون المصري"، أن القانون ذكر أن الرقابة على المصنفات الفنية هي الجهة المسئولة عن المنع والإجازة وليس جهة أخرى، " أعتقد أن هذه المسألة انتهت والكل بقى يعلق"، مؤكدًا في الوقت ذاته أن من لا تعجبه المهنة عليه أن يتركها طالما أن العمل متوافق عليه من الرقابة والإنتاج فعلى الممثل ألا يرفض شروطه على العمل.

وأوضح السيناريست، أنه في مسلسل "الجماعة" كان هناك ممثل رفض أن يؤدي دور مُتحرش في أتوبيس، "خليته يترك العمل وأحضرت بديلا، مفيش حاجة اسمها أعمل ده وما اعملش ده، كيف يقوم الممثل بدوره في العمل دون أن يلمس زميلته وأن أتحدى أن يكون أي ممثل كتب هذا الشرط في العقد، هل من المعقول أن لا يلمس طبيب مريضة في العيادة وعلينا أن نتعامل مع المرأة بندية وليس على أنها عورة".