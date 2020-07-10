النفط ينخفض بسبب خوف المستثمرين من قلة الطلب نتيجة كورونا

شهدت أسعار النفط الخام بنوعية خام برنت العالمي وخام غرب تيكساس الأمريكي ارتفاعاً خلال بداية الأسبوع الحالي ولكن شهد أمس الخميس انخفاضا في أسعاره.

وانخفضت أسعار النفط بسبب ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، حيث يسبب ذلك الذعر لدى المستثمرين من تهاوي استهلاك الوقود مجددا بفعل إغلاقات شاملة جديدة لاحتواء انتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة.

وسجلت أسعار النفط انخفاضا حيث وصل سعر البرميل الخام برنت العالمي إلى 42.34 دولار، وسجل خام غرب تيكساس الأمريكي مبلغ 39.60 دولار للبرميل.

ولكن يأتي تعافي أسعار النفط الخام بحذر شديد نتيجة المخاوف المتصاعدة بسبب فيروس كورونا المستجد وتأثيراته على الاقتصاد العالمي.