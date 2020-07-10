وحيد حامد: لم أسمع عن التحرش في شبابي.. بعض العقول احتلت بأفكار متشددة

قال الكاتب والسيناريست وحيد حامد، إن الفن بشكل مُطلق يعتمد على الحرية والتعبير والفكر بشكل صادق، فإذا كان هناك مشهد في حمام سباحة يجب أن يرتدي الممثلون "مايوهات" أو ملابس تُناسب المكان، "مجيش أنا بقى ألبسهم جلاليب، الموضوع هيبقى ملفت للنظر أكثر"، فكل مهنة ولها ظروفها ولا بد أن يتركوا الفن ينطلق في مسيرته الطبيعية.

وأضاف "حامد"، خلال حواره في برنامج "التاسعة"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، الذي يُعرض على شاشة "التليفزيون المصري"، أنه لم يسمع قط في شبابه عن قضية التحرش، ولكن سمع عنها مؤخرًا في الفترات الماضية، وهذا يرجع من وجهة نظره لاحتلال الفكر الوهابي المتشدد بعض العقول المصرية، رغم أن المملكة العربية السعودية تتخلص حاليا من هذا الفكر، "بس مسك فينا بقى وتبت".

وأشار السيناريست القدير إلى أن الشعب المصري عُرف عنه أنه ذو دم خفيف، ولكن تحول إلى كآبة بسبب الفكر السلفي الوهابي، رغم أن الإسلام يدعو للبهجة، ويجب على المواطنين أن يعودوا لطبيعتهم.