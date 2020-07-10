"من الأطباء للأطباء".. مبادرة "البشريين" لدعم المصابين بكورونا

أطلقت النقابة العامة للأطباء البشريين، مبادرة لدعم صندوق الرعاية الاجتماعية وتفتح باب التبرعات لصالح مصابي الأطباء بعدوى فيروس كورونا والوفيات بالفيروس تحت عنوان "من الأطباء للأطباء".

وقرر مجلس النقابة العامة تخصيص رقم حساب خاص لتلقي المساهمات في دعم صندوق الرعاية الاجتماعية التابع للجنة الاجتماعية بالنقابة العامة للأطباء وذلك حتى يتسنى تقديم مستوى أفضل من الدعم والرعاية الاجتماعية والصحية للزملاء الأطباء في هذه الظروف الصعبة، مشيرة إلى أن رقم حساب 00305010243190 (بنك القاهرة - فرع عدلي).

وأكدت النقابة أن هذا ليس بديلا عن المطالبات بالحق في بدل العدوي واحتساب المتوفين من الأطباء شهداء قانونا، ولا في المطالبة برفع المعاش للمتوفين من شباب الأطباء، لكنها مساهمة في حل أزمة تزيد كل يوم.