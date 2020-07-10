وحيد حامد: أحمد زكي أخد حقنة تيتانوس بسبب مشهد في فيلم "البريء"

حكى الكاتب والسيناريست وحيد حامد بعض الذكريات من كواليس فيلم "البريء" للمخرج عاطف الطيب والفنان الراحل أحمد زكي.

وقال حامد خلال لقائه مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري: " كان فيه مشهد في فيلم البريء وأحمد زكي كان هينزل في ترعة وكان فيها فضلات بشرية وهيعوم فيها وقال هاتوا لي حقنة تيتانوس وأخدها ونط في المصرف فعلاً".

وأوضح حامد أن الفنان الراحل أحمد زكي أعلن أنه سينتج فيلم البريء ثم تراجع وأنهم أخذوا سيناريو الفيلم وذهبوا لنور الشريف وقرأ نور الشريف السيناريو ورشح له أحمد زكي: "قال هنتجه ورجع في كلامه وعاطف كان بيتنرفز بسرعة وقال أنا هجيب نور الشريف، ونور الشريف الله يرحمه جابني أنا وعاطف وقال السيناريو ده ميعملوش إلا أحمد زكي".

وأشار إلى أن فيلم البريء تسبب في وقوع أزمة أمنية: "البريء عمل أزمة أمنية وكان فيه واحد عايز يبقى وزير وعملنا عرض خاص وفي مشهد أحمد زكي بيضرب الرصاص في آخر الفيلم قال ما هو كل عسكري أمن مركزي ماسك بندقية وهيضرب اللي قدامه والجملة طيرتها 10 عصافير، والمخابرات الحربية في نفس الوقت وقفت الفيلم واجتمع وزير الداخلية ووزير الدفاع ووزير الثقافة راحو شافوا الفيلم وقالوا مفيهوش حاجة وقالوا ذيعوا الفيلم"، مؤكدًا: "الهواجس الأمنية زي الغربان".

وأثنى وحيد حامد على أحمد زكي قائلًا: "عمل مشهد في فيلم ولاد الإيه وهو بيجري وهو ساتر نفسه الممثلين بتوع الأيام دي يقولوا منعملوش".