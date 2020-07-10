المسماري يُحذر الأتراك من تعدي "سرت والجفرة": السيسي لا يتحدث بل يفعل

حذر اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، القوات التركية من الهجوم على مدينة سرت وقاعدة الجفرة، لا سيما أن مسرح العمليات تحت أعين الاستطلاع، وعلى تركيا أن تعي جيدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يتحدث بل يفعل، وسيكون الفعل قاسيا، عربيا ودوليا، فهناك تحالف دولي ضد تركيا، وسيقع أردوغان في مستنقع خطير يقضي على تواجد الإخوان في تركيا وعلى أحلام أردوغان في العودة إلى ليبيا والمنطقة العربية.

وأضاف "المسماري"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حقائق وأسرار"، مع الإعلامي مصطفى بكري، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، أن أحلام أردوغان في السيطرة على النفط الليبي أوهام ولن تتحقق، كما أن هناك محاولات حتى يكون الطرف الآخر في ليبيا متجاوبًا مع مبادرة القاهرة، لكنه بدأ يحشد قواته وتجهيز عملية عسكرية واسعة حتى يصل إلى الهدف الرئيسي، وتحقيق أحلام أردوغان في السيطرة على النفط الليبي.

وكشف أن الاستطلاع الأرضي والجو مستمر بصفة عامة لملاحقة العدو، وسط جاهزية لأي عمل عسكري، ومعنويات الجيش الليبي مرتفعة بعد التأييد العربي الذي يقوده الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إعلانه الخطوط الحمراء في ليبيا، متمنيا أن تمتد هذه الخطوط إلى طرابلس وما بعد طرابلس، مؤكدًا أن أردوعان قام بإنزال معدات عسكرية في موانئ المنطقة الغربية ومطارات المنطقة الغربية من صواريخ سام 3، وهي متطورة للغاية، وتم تحديثها وإدخالها إلى ليبيا عبر الأتراك كما تم إدخال مدرعات ودبابات وتحاول أن تتقدم إلى منطقة الهلال النفطي.

وكشف اللواء أحمد المسماري أن أردوغان يتحدى العالم ولا يتوانى أن يصل إلى أهدافه عبر أي فرصة، لكن القوات الليبية قادرة على صده، لا سيما مع الزخم الدولي ومساندة المبادرة المصرية وتأييد مجلس الأمن، مؤكدا أن الأحداث تتصاعد داخل ليبيا، واصفا المعركة الليبية بأنها ستكون معركة قومية وإقليمية.