المسماري: قد يكون هناك دعم دولي للميليشيات غير تركيا لا نعلمه  

قال اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، إنه كان يتمنى أن يذكر الأمين العام للأمم المتحدة اسم تركيا خلال حديثة عن التدخلات الخارجية في ليبيا، مشيرا إلى أنها تقود المعركة وتمد الميليشيات الإرهابية بالدعم اللوجستي في المناطق التي استولت عليها.

وأضاف "المسماري"، خلال تصريحات لشاشة "سكاي نيوز عربية"، أنه منذ نحو أسبوع نقلت تركيا مجموعة كبيرة من الميليشيات الإرهابية من قواعدها في طرابلس ومحيط العاصمة إلى شرق مدينة مصراته، حيث ترغب تركيا في الذهاب إلى منطقة الهلال النفطي.

وأشار الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، إلى أن سعي تركيا للاستيلاء على "الهلال النفطي" جاء ذلك لتكون ورقة أخرى للتحكم في الأمور بليبيا بجانب السيطرة على طرابلس، "الأتراك قالوها صراحة أنهم سيبقون في ليبيا إلى الأبد، هم يحشدون في ليبيا من أجل الغايات التركية التي لا تخدم المصالح الليبية ولا تخدم الأمن والسلم الدوليين".

وتابع: "تركيا ذاهبة إلى مهاجمة قواتنا غرب سرت والجفرة، ونرصد تحركات مريبة يوميا وعلى مدار الساعة من خلال عمليات إلكترونية واستطلاع الردار، يحشدون أمام العالم الميليشيات، وقد يكون خلفهم دعم دولي آخر نحن لا نعلمهم، ربما لا يظهر بشكل كامل في الصورة".

وواصل: "هناك تحدي كبير من تركيا لإرادة المجتمع الدولي وإرادة الليبيين الذين يرغبون في إنهاء الأزمة".