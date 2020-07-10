وحيد حامد ينفي وجود خلاف مع الزعيم: من أقرب الناس ليا

أكد الكاتب والسيناريست وحيد حامد أنه لا يوجد خلاف بينه وبين الفنان عادل إمام.

وقال حامد خلال لقائه مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري: "الطبيعي إني أشتغل مع ناس غير عادل إمام، وهو يشتغل مع غيري، والتنوع مطلوب حتى فريق الكورة بيدخله عناصر جديدة".

وأضاف: "شريف عرفة ما زال من أقرب الناس ليا وكذلك عادل إمام وما حصلش أي نوع من الخلاف بينا"، مؤكدًا أنه كان حريصا في التنوع في أعماله مع الراحلين أحمد زكي ومحمود عبدالعزيز ومحمود مرسي.

وأكد حامد أنه لم يقبل أي تدخلات من الممثلين ولم يقبل طلباتهم بإجراء أي تعديلات على أي سيناريو قدمه في حياته: "محصلش ولما كان الممثل أو الممثلة تطلب مني شيء دكاكيني كده كنت أقولها اتكلمي مع المخرج وهو يجي يتكلم معايا ومفيش كلمة سمعتها غير من مخرج العمل وتقدر تسأل كل المخرجين".