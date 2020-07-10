في أعلى حصيلة يومية.. أمريكا تُسجل 65 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية أعلى حصيلة يومية في عدد إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، بعد أن سجلت 65 ألف إصابة جديدة خلال 24 ساعة فقط، حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز عربية".

تجاوزت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، اليوم الخميس، حاجز 135 ألف حالة.

وسجلت في الولايات المتحدة حتى الآن، حسب معطيات موقع "Worldometers" للإحصائيات، 3193938 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 135414 وفاة، ما يعادل 4.24% من الحصيلة الإجمالية للحالات، و1408153 شفاء، أي 44.09% وفقا لقناة "روسيا اليوم".