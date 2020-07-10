وحيد حامد يهاجم السلفيين: ممنوع إقامة أحزاب دينية

هاجم الكاتب والسيناريست وحيد حامد الأحزاب السلفية التي ما زالت موجودة في مصر.

وقال حامد خلال لقائه مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري،: "لازم نتعلم من أخطائنا وكام مرة احتوينا الإخوان كتير وفيه أهداف مشتركة"، متسائلًا: "مين كان في رابعة مع الإخوان؟ السلفيين".

وأضاف: "العيب على الدولة احنا دولة مدنية بنص الدستور وممنوع إقامة أحزاب دينية ولما تطبق الدستور يبقى فيه دولة بجد واحنا دولة مدنية مش دولة سلفية ولا دولة دينية" معتبرًا أن الحركة السلفية نشاطها هدام".

وأكد حامد أنه يقبل أن يتلقى اقتراحات وتعديلات من أصدقائه خاصة من يعرض عليهم أعماله الفنية: "أنا مبكتبش قرآن ولازم أقتنع ولما تقولي على فكرة كويسة أو تعديلة فايتاني برحب بيها واعملها".