الجيزة: غلق جزئي لشارع السودان لمدة 12 ساعة بسبب إصلاح الكهرباء

أعلنت محافظة الجيزة أنه في إطار الإجراءات التي تتم بالتعاون مع شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء المنفذة لأعمال إصلاح كابل جهد متوسط طوارئ ما يستلزم إجراء قطع عرضي لشارع السودان أمام شارع الخرطوم بالاتجاهين.

وأوضحت أنه سيتم إجراء غلق جزئي لشارع السودان أمام شارع الخرطوم بالاتجاهين ابتداء من اليوم ولمدة 3 أيام حتى الأحد الموافق 12 من الشهر الجاري من الساعة 12 صباحا وحتى الساعة الخامسة صباحا دون تعطيل للحركة المرورية.

ووجه محافظ الجيزة رئيس حي العجوزة بالمتابعة الميدانية للأعمال ورد الشيء لأصله عقب الانتهاء منها .

وأكدت محافظة الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين ويتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.