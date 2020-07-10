الجمهور رجع ينور المسرح.. 400 مشاهد في المسرح المكشوف بالأوبرا أمس

كشف محمد منير المتحدث باسم وزارة الثقافة، تفاصيل عودة النشاط الثقافي بدار الأوبرا المصرية، بعد قرارات مجلس الوزراء بإعادة فتح دور العرض والمسارح.

وقال "منير" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لما جبريل، في برنامج "المواجهة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن 16 مكتبة في 10 محافظات فتحت أبوابها منذ السبت الماضي، كمرحلة أولى، مشيرًا إلى أن المرحلة الثانية ستكون في منتصف يوليو.

وأشار إلى أن المتاحف بدأت العمل منذ الثلاثاء الماضي، حيث استقبلت الزوار وسط إجراءات احترازية وتطبيق قاعدة استقبال الزوار بنسبة 25% من سعة المكان واتباع المسافات الآمنة.

وأوضح "منير" أن وزيرة الثقافة زارت مكتبة المترجم بمركز الترجمة وتفقدت المسرح المكشوف الثالث بدار الأوبرا المصرية لافتًا إلى أن الوزيرة شهدت أول ندوة تقام بالمجلس الأعلى للثقافة وكانت عن التنمر.

وتابع: "الساعة 8 مساء أمس رجع الجمهور ينور المسارح وانطلقت الفاعليات الفنية لايف مع الجمهور في المسارح المفتوحة كمرحلة أولى والنهاردة في المسرح المفتوح كان فيه 400 مشاهد بينهم 2 متر بين كل مشاهد والتاني من جميع الجهات وبالحجز الألكتروني"، مشددًا على أن غرفة العمليات التي شكلتها الوزيرة لم تتلقى أي شكاوى.