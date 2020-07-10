الأحد.. آخر موعد لتلقي طلبات الموظفين للانتقال إلى مجلس الشيوخ

تنتهي اللجنة المالية والإدارية المشكلة بموجب قانون مجلس الشيوخ، من تلقي طلبات الراغبين في انتقالهم إلى المجلس الجديد، من عملها بعد غد الأحد.

من جانبه حرص المستشار محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب، ورئيس اللجنة المشكلة، من مراجعة جميع الأوراق الخاصة بالموظفين المتقدمين برغبات النقل بموجب استمارة البيانات المعدة لهذا الغرض والتي تتضمن طلبا برغبة الموظف في النقل، وعليه استيفاء البيانات الواردة في الاستمارة، وأحقية مقدم الطلب أن يُرفق بياناً مختصراً عن خبراته الوظيفية وشهادته العلمية أن وجد.

وينظم مجلس الشيوخ في قانونه الجديد، إجراءات عودة العاملين بمجلس الشورى سابقا، والذين تم ضمهم على طاقة العمل بمجلس النواب، إلى مجلس الشيوخ الجديد من خلال لجنة تقوم بفحص الطلبات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، وتحديد العاملين والأصول المقرر نقلها إلى مجلس الشيوخ، واتخاذ الإجراءات التنفيذية لذلك وفقًا للقواعد التي تحددها، وذلك كله خلال مدة لا تتجاوز الشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، كما تتولى جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه، فيما عدا تعيين الأمين العام لمجلس الشيوخ، وذلك لحين انتخاب أول رئيس للمجلس وتشكيل مكتب المجلس.