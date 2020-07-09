تعرف على دور مجلس الشيوخ فى الحياة النيابية

حدد قانون مجلس الشيوخ اختصاصاته في ضوء عمله كغرفة ثانية للبرلمان، ووفقا للقانون يقترح مجلس الشيوخ والذي يتكون من 300 عضو، ما يراه كفيلاً بتوطيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته.

يعمل مجلس الشيوخ على طرح الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، وكذلك مناقشة مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.

وخوَّل القانون الجديد لمجلس الشيوخ مناقشة مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.

كما يختص بمناقشة ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.ويجب على مجلس الشيوخ أن يبلغ رئيس الجمهورية ومجلس النواب برأيه في هذه الأمور على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.​