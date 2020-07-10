إزالة 27 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة بالمنوفية

كشف اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، عن إزالة 27 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بنطاق المحافظة، وذلك خلال اليوم الثاني لإنطلاق الموجة الـ(16) لإزالة التعديات المخالفة للقانون.

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية باستكمال الجهود لاسترداد أراضي أملاك الدولة والتأكيد على إنفاذ القانون.

وأوضح المحافظ، أنه وفقًا لتقرير غرفة العمليات المركزية جرى تنفيذ 13 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 21 فدانًا و4 قراريط وإزالة 14 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة بإجمالي مساحة 562 م2 وذلك بمختلف جهات الولاية.

وعند توجه حملة الإزالات المكبرة بمركز منوف لإزالة 3 حالات جرى إرجاء الإزالة لسداد أصحاب التعدي رسوم الفحص والمعاينة، وتقدمت 9 حالات تعدي بمركز الباجور بطلبات لتقنين أوضاعهم على أراضي أملاك الدولة لم يتقدموا من قبل.

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية لإزالة أي معوقات لإنجاح أعمال الموجة السادسة عشر وتحقيق المستهدف منها، مشيرًا إلى أنها مستمرة حتى 31 يوليو الجاري، بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

وتشمل الموجة الـ16 جميع الأراضي التي لا يجوز تقنينها وعليها أوضاع ومنفعة عامة للدولة، والحالات التي لم تتقدم بطلبات تقنين لإبقاء الوضع على ما هو عليه، وكذا الحالات التي أقرت لجان البت بعدم انطباق شروط التقنين عليها، وأنها غير قابلة للتقنين والحالات غير الجادة في التقنين.