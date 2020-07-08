يوميات "كورونا": 10 إصابات جديدة بين أطباء جامعة المنوفية.. وأهالى الدقهلية يشيعون الطبيب المقاتل

سجّلت محافظة المنوفية اليوم 10 إصابات جديدة بفيروس «كورونا»، بين الأطقم الطبية بالمستشفيات الجامعية، فى الوقت الذى شيّع فيه أهالى مدينة السنبلاوين جثمان أحد الأطباء، يلقبه أبناء الدقهلية بـ«الطبيب المقاتل»، إلى مثواه الأخير، كما شهدت شمال سيناء وفاة أحد الأشقاء الثلاثة المصابين بالفيروس من أبناء مدينة الشيخ زويد، داخل مستشفى العريش، فيما سجلت محافظة كفر الشيخ وفاة مدير إدارة التموين بمدينة مطوبس، فضلاً عن تسجيل 88 حالة إصابة جديدة بمحافظة القليوبية.

وقال مدير المستشفيات الجامعية بالمنوفية، الدكتور محمد الصاوى، فى تصريحات لـ«الوطن»، إن الفحوص الطبية التى خضع لها العاملون بالمستشفيات أثبتت إصابة 10 أطباء بفيروس «كورونا»، ويخضعون حالياً لإجراءات العزل الصحى، وفقاً لبروتوكول وزارة الصحة، وشدد على أن إدارة المستشفيات تحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية بصرامة على جميع العاملين، سواء طواقم الأطباء والتمريض أو الفنيين والإداريين والخدمات المعاونة، وكذلك على المتردّدين على المستشفيات.

وأكد مصدر طبى مسئول بمديرية الصحة لـ«الوطن» شفاء 20 حالة من المصابين المحتجزين داخل مستشفى العزل فى شبين الكوم وغيره من مستشفيات المنوفية، وغادر المصابون إلى منازلهم بالفعل، لاستكمال فترة العلاج، تحت الإشراف الطبى، مشيراً إلى أن معدلات الإصابة مستمرة فى الانخفاض على مستوى المحافظة، مقارنة بالأسبوع الماضى. وأضاف أن مدن شبين الكوم وقويسنا ومنوف وأشمون ما زالت صاحبة أكبر معدل إصابات بين باقى مدن المنوفية.

وفى الدقهلية شيّع الآلاف من أهالى مدينة السنبلاوين جثمان الدكتور «خالد حمدى توفيق»، طبيب العناية المركزة بمستشفى بلقاس المركزى، إلى مثواه الأخير اليوم، حيث توفى متأثراً بإصابته بورم خبيث، وليس بسبب فيروس «كورونا»، رغم أنه كان يتعامل مع كثير من المصابين بالفيروس بشكل مباشر، ولقّبه أبناء الدقهلية بـ«الطبيب المقاتل» بعدما أصر على مرافقة أول مصاب «كورونا» فى الدقهلية، أثناء نقله إلى مركز العزل فى مستشفى «أبوخليفة» بالإسماعيلية.

ونعت البرلمانية السابقة، هيام عامر، الطبيب الراحل، مشيرة إلى أنه لم يتأخر لحظة عن مرافقة ابن شقيقها الراحل «أحمد على عامر»، أثناء نقله إلى مستشفى العزل بالإسماعيلية، دون أى مخاوف من إصابته بالفيروس، ليُثبت للجميع أنه «طبيب وإنسان»، كما نعى أمين عام نقابة الأطباء، الدكتور أحمد زهران، الطبيب الراحل، قائلاً: «مات الطبيب المقاتل كما كان وصفه دائماً، مات متأثراً بمرضه، ولم يكن كورونا، لكنه يظل البطل المقاتل، رمزاً للعطاء والتضحية».

وقال نقيب أطباء الدقهلية، الدكتور أسامة الشحات، فى تصريحات لـ«الوطن»، إن أهالى وأطباء الدقهلية سيتذكرون دائماً الدكتور «خالد حمدى» بأنه أول طبيب رافق أول حالة إصابة بفيروس «كورونا»، من بلقاس إلى الإسماعيلية، وكان الفيروس فى ذلك الوقت غامضاً حتى بالنسبة للأطباء، فارتدى ملابس الوقاية، ورافق الحالة رغم ظروفه الصحية. وأضاف أن الطبيب الراحل «كان يعمل بروح مقاتل حقيقى، ولم يتوانَ لحظة فى خدمة أى مريض، ورحل عنا فجأة وهو فى ريعان شبابه».

وفاة أحد الأشقاء الثلاثة بالشيخ زويد ومدير تموين مطوبس

وفى شمال سيناء، أكد مصدر مسئول بمستشفى العريش العام وفاة أحد الأشقاء الثلاثة المصابين بفيروس «كورونا»، من أبناء مدينة الشيخ زويد، مشيراً إلى أن حالته تدهورت سريعاً خلال الساعات الأخيرة، وتم نقله إلى وحدة العناية المركزة، إلا أنه لفظ أنفاسه، ووصف حالة الشقيقين الآخرين بأنها «مستقرة»، وتم نقل جثة المتوفى إلى الشيخ زويد، بمعرفة الشرطة والطب الوقائى، للإشراف على دفن جثمانه مع اتباع الإجراءات الوقائية المقرّرة، ومنع أى تزاحم بين المواطنين.

وأعلنت مديرية الصحة فى كفر الشيخ عن وفاة مدير إدارة التموين بمدينة مطوبس، متأثراً بإصابته بفيروس «كورونا»، حيث كان يخضع للعلاج فى مستشفى تمى الأمديد بمحافظة الدقهلية، المخصّص لعزل الحالات الإيجابية، وأبلغت المديرية قيادات المحافظة بإنهاء إجراءات إعادة جثمان مسئول التموين الراحل إلى مسقط رأسه بقرية «منية المرشد»، بدائرة مركز مطوبس، لمواراته الثرى وفقاً للاشتراطات الصحية، وتحت إشراف فريق من الطب الوقائى.

وفى محافظة القليوبية، أظهرت البيانات الرسمية لوزارة الصحة تسجيل 88 حالة إصابة جديدة على مدار الساعات الـ24 الماضية، بالإضافة إلى 14 حالة تم استقبالها من المحافظات المجاورة، ليرتفع إجمالى الإصابات المسجلة بالمحافظة منذ بداية الجائحة، إلى 6 آلاف و815 حالة، كما تم تسجيل 4 وفيات، بواقع حالتين فى شرق شبرا الخيمة، وحالة فى كل من بنها وطوخ، وسجلت مدينة بنها أعلى معدل إصابات، تلتها مدينة طوخ، بينما لم تسجل مدينة العبور أى إصابات.

وأعلنت مديرية الصحة فى بنى سويف تعافى 6 حالات جديدة من المصابين الذين يخضعون للعزل بالمدينة الجامعية للبنات، وقال وكيل وزارة الصحة، الدكتور محمد يوسف، إن المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم، يحرص على متابعة أى مستجدات تتعلق بملف «أزمة كورونا» لحظة بلحظة، لتذليل أى معوقات، مؤكداً استمرار جهود المديرية فى التعامل مع تداعيات الجائحة، ولا تدخر جهداً فى دعم جهود الدولة فى مجابهة هذه الأزمة.

منفذ "قسطل" يستقبل 217 مصرياً من العالقين بالسودان

على صعيد آخر، استقبل منفذ «قسطل» البرى فى جنوب محافظة أسوان، على الحدود بين مصر والسودان، 217 من المصريين العالقين بالسودان، الذين وصلوا إلى الجانب المصرى فى الساعات الأولى من صباح اليوم، وقال مدير عام الطب الوقائى بأسوان، الدكتور مصطفى أبوالمجد، إن جميع العائدين خضعوا لإجراءات الكشف الطبى والفحوصات الخاصة بالحجر الصحى، وجاءت نتيجة الفحص سلبية، مشيراً إلى أن إدارة المنفذ وفرت سيارات لنقلهم إلى مدينة أبوسمبل، للسفر إلى محافظاتهم.

وفى دمياط، شنّت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ، حملة موسّعة على الكافيتريات والمقاهى والمطاعم، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات والإجراءات الوقائية المقرّرة للحد من انتشار فيروس «كورونا»، وأسفرت الحملة، بقيادة المحاسب متولى حسن محمد، رئيس الوحدة، عن إغلاق وتشميع 6 منشآت مخالفة، تضمّنت 3 كافيتريات ومطعمين ومقهى للإنترنت «سايبر»، وتم التحفّظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة لاستكمال الإجراءات القانونية.