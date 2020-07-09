تحرير 178 محضرا تموينيا خلال يوم واحد في المنوفية

أعلن عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، عن شن عدة حملات تموينية اليوم الخميس، أسفرت عن تحرير 178 محضرا تموينيا بمختلف مراكز ومدن المحافظة منها 54 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة، و124 محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر والبيع بأزيد من السعر الرسمي وكذا مخالفات أخرى.

وأضاف "الجمال"، أنه من أبرز القضايا التي تم ضبطها تحرير محضر جنح ضد صاحب محل بناحية أسطنها بمركز الباجور وضبط 45 عبوة شحومات لحيازته وبيع زيوت وشحومات منتهية الصلاحية.

كما تم تحرير محضرين ضد أصحاب محلات بقالة بناحية تلا لحيازتهم وعرضهم مكرونة للبيع مجهولة المصدر وضبط 25 كرتونة مكرونة، وكذا تم تحرير 3 محاضر بمركز ومدينة تلا ضد أصحاب محلات بقالة لبيعهم سجائر بأزيد من السعر الرسمي.

ومن جانبه، شدد محافظ المنوفية على تكثيف الحملات التموينية الموسعة لتشديد الأحكام والرقابة على الأسواق حفاظاً على حقوق المواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين لحماية المواطنين ضد أي تلاعب.