عميد "آداب المنوفية": تقسيم الطلاب لمجموعات أثناء الامتحانات

أكد الدكتور أسامة مدني عميد كلية الآداب والمستشار الإعلامي لرئيس جامعة المنوفية، أنه فور تفشي فيروس كورونا المستجد وتوقف الدراسة أقدمت الجامعة على عدد من الإجراءات من بينها إنشاء منصة للتعليم عن بعد حفاظا على الطلاب من النزول للجامعة.

وأضاف المستشار الإعلامي لرئيس جامعة المنوفية، لـ"الوطن"، أن مجلس جامعة المنوفية اتخذ مجموعة من الإجراءات والضوابط لضمان سلامة الطلاب في أثناء أداء الامتحانات للسنوات النهائية، حيث جرى تقسيم الطلاب إلى مجموعات ولجان امتحانات بحيث يتم امتحان واحد لكل كلية في اليوم الواحد وبحيث لا يزيد عدد الطلاب على 2000 طالب.

وأوضح مدني أن الجامعة تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية مع الطلاب للحد من انتشار الفيروس، من خلال وضع بوابات التعقيم في المداخل وكذلك وجود كواشف حرارية لقياس درجة حرارة الطلاب، والتنبية على الطلاب بدخول اللجنة قبل ساعة ونصف قبل الامتحان لمنع التزاحم أمام بوابات الكليات، بالإضافة إلى تعقيم أوراق الإجابة والأسئلة، وتعقيم اللجان قبل وبعد دخول وخروج الطلاب لضمان سلامة الطلاب.